ads
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطيل الدراسة غدا الإثنين بمدارس البحيرة بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدارسة غدا
تعطيل الدارسة غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة، يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمين، والمعلمين المعينين بنسبة الـ 5%؛ وكذا جميع الأمهات التي ترعى طفلا يقل عن 12 عاما، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع إنتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.

تعطيل الدراسة غد ا تعطيل الدراسة مدارس البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الطقس سوء حالة الطقس