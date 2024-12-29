محافظ قنا يبحث سبل تأهيل المحافظة للتأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والعمل على تهيئة محافظة قنا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتطوير القطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بفرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن قطاع الصحة يُعد من أبرز القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف معاناة أهالي المحافظة الذين يضطرون إلى السفر للمحافظات المجاورة لتلقي بعض الخدمات الصحية غير المتوفرة محليًا.

وأضاف "عبدالحليم" أن المحافظة تسعى إلى تطبيق المعايير القياسية في تقديم الخدمات الصحية ونشر ثقافة الجودة، وذلك تأهيلًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ برنامج تهيئة متكامل يستهدف الارتقاء بأداء العاملين في القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية سيتم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة الأداء، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

و أوضحت الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أن الهيئة تُعد الجهة المسؤولة عن ضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق التحسين المستمر لها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم القطاع الصحي وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعتمد المنشآت الصحية وتراقب تطبيق هذه المعايير لضمان الاستدامة من خلال تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة من خلال تبني منهج علمي لإدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.