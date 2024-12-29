"رامبو" كلب بلدي يتألق على الريد كاربت.. شاهد

شهد العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لحظة غير تقليدية خطفت الأنظار، حيث كان الكلب "رامبو"، أحد أبطال العمل، نجم السجادة الحمراء في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

ظهر "رامبو" برفقة صناع الفيلم وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث توافد أبطال العمل مثل عصام عمر وركين سعد وأحمد مالك إلى جانب المنتج محمد حفظي، مما أضفى لمسة استثنائية على الحدث.

رامبو.. بطل مختلف في حكاية مشوقة

الكلب "رامبو" ليس مجرد عنصر ثانوي في الفيلم، بل يمثل ركيزة أساسية في أحداثه. تدور القصة حول الشاب الثلاثيني حسن الذي يجد نفسه في موقف صعب لإنقاذ "رامبو"، صديقه الوحيد، من مصير مجهول. تتوالى الأحداث عندما يتورط حسن في حادث خطير دون ذنب، ليجد نفسه مطاردًا من قبل جاره كارم وأهالي الحي.

نجاح مبهر قبل العرض

الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج خالد منصور، وقد نجح قبل طرحه في دور العرض بحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد في مهرجان "سينيميد" البلجيكي، مما يرفع سقف التوقعات لدى الجمهور.

"رامبو" على الريد كاربت لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل تأكيد على أن هذا الفيلم يحمل في طياته عناصر استثنائية تجعل منه تجربة سينمائية فريدة.