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الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعليم النواب يناقش إجراءات القضاء على الأمية الهجائية والرقمية.. غدًا

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين غدًا الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.

فيما تعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها غدا الاثنين، لمناقشة الآتي: 
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة. 
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.

تعليم النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب