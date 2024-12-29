محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت أداءً مميزًا من ليفربول الذي فرض سيطرته الكاملة منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

خماسية وصلاح يتألق

افتتح لويس دياز التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 30 بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة رائعة داخل الشباك. وفي الدقيقة 40 أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة أظهرت انسجام الفريق. قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، عزز النجم المصري محمد صلاح تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثالث بطريقة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني واصل ليفربول هيمنته على اللقاء، وسجل ترنت ألكسندر-أرنولد الهدف الرابع في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 84 اختتم البديل دييجو جوتا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس بعد استغلاله لتمريرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار الكبير، عزز ليفربول موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا على جاهزيته لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة. من جهة أخرى، يواجه وست هام تحديات كبيرة لتحسين نتائجه في الجولات القادمة. المباراة كانت عرضًا هجوميًا ممتعًا من ليفربول، وأكدت مجددًا قوة الفريق الهجومية وتألق نجومه بقيادة محمد صلاح.