واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل ويصنع أهدافًا في 8 مباريات مختلفة خلال موسم واحد.

هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية الكبيرة لـ محمد صلاح وقدرته الفائقة على التأثير في المباريات، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين مروا بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

محمد صلاح يتصدر المشهد

تفوق صلاح على أساطير مثل تيري هنري، الذي كان يعتبر أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري، وأيضًا على النجوم الحاليين مثل هاري كين وبرونو فرنانديز، ليؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي البريميرليج على الإطلاق.

احتفاء عالمي

هذا الإنجاز الجديد يضع محمد صلاح في مصاف الأساطير، ويزيد من إرثه الكروي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار الجماهير المصرية والعالمية في الاحتفال بإنجازاته التي تُبرز مدى تطوره كلاعب عالمي من الطراز الأول.

محمد صلاح ليس مجرد لاعب، بل أسطورة حية تواصل تحطيم الأرقام القياسية وصنع المجد في ملاعب الكرة الإنجليزية!.