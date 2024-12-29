منخفض جوي سطحي من البحر المتوسط.. الأرصاد تحذر من الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المقبل، مؤكدة أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستؤثر على معظم المحافظات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن المحافظات الساحلية وخاصة مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ، مناطق من دمياط ورفح والعريش ستشهد تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بسحب رعدية.

وتابعت منار غانم: هذه الحالة ستستمر حتى يوم الثلاثاء (ليلة رأس السنة)، حيث ستتقدم الأمطار لتشمل بعض المحافظات الداخلية ولكنها لن تكون مؤثرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حالياً لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 17 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى لأقل من 10 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل.

ونصحت منار غانم بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، كما حذرت من التواجد بالقرب من المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات في ظل الرياح الشديدة.

