اكتشاف هرم جديد ومومياء نفرتيتي.. زاهي حواس يُعلن مفاجآت أثرية في 2025

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في 2025، في شهر أبريل أو مايو أو يونيو، مشيرًا إلى أن العام الجديد سيشهد الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، والإعلان عن كيف مات توت عنخ آمون، واكتشاف هرم جديد في سقارة، وكشف آخر بالأقصر يوم 8 يناير.

وتوقع الدكتور زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”على قناة صدى البلد، أن يكون عام 2025 هو عام جذب الأنظار نحو مصر، منوهًا بأن الأحداث المذكورة سابقا ينتظرها العالم أجمع.

وأضاف "حواس": افتتاح المتحف المصري الكبير يحتاج الإعلان قبل الحدث بـ6 شهور؛ من أجل الإعداد الجيد لهذا الحدث الضخم، مطالبًا بعمل «تابلوهات» شكر لكل من قام على إنشاء المتحف وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني؛ على المجهود المبذول في هذا الصرح العظيم.

واستكمل: قناع توت عنخ آمون لو سافر للعرض بالخارج سيأتي بملايين الدولارات؛ لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم، مختتمًا: إنشاء المتحف تكلف نحو ملياري دولار وسيأتي بمليارات بعد الافتتاح.

