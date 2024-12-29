خطوة مهمة نحو قطن مصري مستدام.. عقد دورة تدريبية مكثفة.. وخبراء: تساعد على إيجاد حلول مبتكرة لزيادة إنتاجية المحاصيل

في خطوة مهمة نحو مستقبل زراعي مستدام، نظم معهد بحوث القطن بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية مكثفة حول إنتاج القطن بطرق صديقة للبيئة و تستمر الدورة خمسة أيام، من ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ إلى ٢ يناير ٢٠٢٥ ، وشهدت مشاركة ٣٠ خبيراً زراعياً من مختلف الدول العربية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عطية عمارة لـ"البوابة نيوز " وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد .

رفع الكفاءة

وأشارت من جانبها الدكتورة عبير عرفة لـ"البوابة نيوز " وكيل المعهد لشؤون البحوث إلى أن أولى ندوات الدورة عقدت فى قاعة الدكتور محسن الديدي بمعهد بحوث القطن، وبحضور كلا من الدكتور وليد بسيوني يحيي وكيل المعهد لشؤون الإنتاج، ورؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.



وشرحت : أن برنامج الدورة يهدف إلى تعريف المشاركين ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين للمساهمة الفعالة في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ويتضمن محاضرات عن أنتاج القطن المصرى التحديات والحلول لإنتاج القطن تحت ظروف الاستدامة كما تشمل علي التعرف على طرق واساسيات نظم استدامة إنتاج القطن وعلاقتها بالانتاج الجيد والقيمة المضافة للقطن المصرى، تعريف الاستدامة وأهدافها وما هى أهميتها للإنتاج الزراعى، مع العمل علي تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، ثم التعرف على أساليب الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية واعادة تدويرها، ثم التعرف على استراتيجية المكافحة المتكاملة للآفات فى زراعة الانتاج العضوي للقطن، مع التغذية الجيدة لنبات القطن تحت ظروف الإجهادات البيئية من التغيرات المناخية وأثارها السلبية مع التعرف على كيفية تلافى تأثيراتها الضارة، ثم التعرف التلوث وأسبابه ومخاطره وكيفية تجنبه، وفي النهاية كيفية نقل كل ذلك الي المزراعين عن طريق إعداد المرشد الزراعى وتخطيط المدارس الحقلية وكيفية تطبيقها.

أهداف الدورة

من جانبه قال الدكتور وليد بسيوني يحيي لـ"البوابةنيوز " وكيل المعهد لشؤون الانتاج: أن الدورة تهدف للتدرب علي طرق وأساليب إنتاج القطن النظيف ومطابق لمعايير الجودة العالمية، مع التقليل من استخادم المبيدات، والأسمدة المعدنية، واستخدام أقل للمياه، مع الحفاظ على التربة، كما أن الدورة تهدف الى التعرف على مفاهيم وحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك علي تكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة طبيعية صديقة للبيئة.



ويكمل: تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بأحدث التقنيات والمعارف اللازمة لإنتاج قطن عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية و تم التركيز بشكل خاص على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مثل ندرة المياه والجفاف، وتطوير حلول مبتكرة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل التكاليف.



تتضمن الدورة مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش العملية التي تتناول مواضيع حيوية مثل:الزراعة العضوية بالتعرف على طرق الزراعة الخالية من المبيدات الكيماوية والأسمدة الصناعية ، وإدارة المياه بتطوير استراتيجيات فعالة لتوفير المياه واستخدامها بكفاءة ، ومكافحة الآفات بتطبيق أساليب بيولوجية وميكانيكية للحد من انتشار الآفات والأمراض، وتدوير المخلفات الزراعية بالاستفادة من المخلفات الزراعية كسماد طبيعي وتحسين خصوبة التربة.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة على: أهمية هذه الدورة في تعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.



وأشارإلى أن المشاركين الـ٣٠ سيقومون بنقل المعارف و المهارات التي اكتسبوها إلى مزارعي القطن في بلدانهم، مما يساهم في تحسين سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي.



افتتاح الدورة

تم الافتتاح بحضور وزير الزراعة دكتور علاء فاروق و الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، والبروفيسورإبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن والدكتور كامل مصطفى رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي و الدكتور محمد رأفت محمد السيد بمكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي، وتنفذها المنظمة بمقر معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية والتى تمتد لمدة خمسة أيام، لصالح ٣٠ مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين والمهندسين العاملين بالتقاوي والارشاد الزراعي، وذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية التدريبية وبرنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، من اجل الاهتمام بالتدريب والارشاد علي كأفة المستويات العلمية والعملية.



تمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة في المنطقة العربية، حيث يسعى المشاركون إلى تطبيق المعارف المكتسبة في مزارعهم لضمان إنتاج قطن عالي الجودة يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.