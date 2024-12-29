العرض 7 يناير.. خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسل "سراب"

حرص النجم خالد النبوي على تشويق جمهوره لمسلسله الجديد “سراب” ، والمقرر عرضه على إحدى المنصات بدءاً من 7 يناير المقبل، حيث نشر الإعلان الرسمي للمسلسل، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليه قائلاً: “طارق حسيب .. مسلسل سراب .. 7 يناير”.

مسلسل "سراب" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وبطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي وهاني عادل، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بوعبود.

يشار إلى أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة ، وشارك في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز.