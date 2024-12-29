شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك الذي يستضيف نظيره الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـسابعة من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولم ينجح اي فريق في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف، كما فشلا كل فريق في فرض اسلوب لعبه على الآخر.

تشكيل الزمالك

ودخل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك اللقاء، بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل الاتحاد

بينما دخل فريق الاتحاد اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب.

خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح القلعة البيضاء.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع زد صاحب المركز الرابع، وعلى بعد نقطة من الأهلي صاحب المركز السادس.