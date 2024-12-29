ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".. استمرار القوافل الطبية المجانية بقرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد بدران، عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، حيث أنطلقت قافلة طبية مجانية بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد، استمرت على مدار يومين ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية ، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٣٨٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفي وأيضًا إجراء ٢٠٧ تحليل بمعمل الدم و ١٧ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ١٩ حالة بالأشعة و ٣٤ حالة بالسونار ، وفحص ١١٠حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٣٠ مواطن

استمرت فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية الانسان ، «بداية جديدة لبناء الإنسان» على مدار ١٠٠ يوم، منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ١٧ سبتمبر 2024، والتي سعت لتحقيق مستهدفات عديدة في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، فقد شاركت مديرية الصحة بتقديم ٣٣٠٢٧٥٦ خدمة، خلال ١٠٠ يوم ، وقد اشتمل العمل على إطلاق ٦٣ قافلة طبية شاملة كافة التخصصات، كما تم تقديم ٧٣٠ ندوة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين ، كما شارك الاسعاف بتقديم ٦١٨٠ خدمة و ٤٦ ندوة

ونفذت مديرية التربية والتعليم بدمياط ٨٦٧٩٩ فاعلية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال الورش التفاعلية والمسابقات المتنوعة في جميع مجالات الحياة، كما تم تنظيم ٣٧٢ ندوة تثقيفية تهدف لتطوير المنظومة التعليمية .