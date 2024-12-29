محمد صلاح يتخطى بيكهام بلقب أفضل صانع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازًا جديدًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة.

بعد أن رفع رصيده إلى 82 تمريرة حاسمة، تخطى محمد صلاح الرقم القياسي للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي كان يمتلك 80 تمريرة حاسمة، ليثبت نفسه كواحد من أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري.

إنجاز جديد يضاف لمسيرة صلاح

يواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول، ليجمع بين التميز في تسجيل الأهداف وصناعتها. هذا الإنجاز يعكس تأثيره الكبير على فريقه ودوره الحيوي في تحقيق النجاحات للريدز، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

محمد صلاح، الذي يحتل مكانة مرموقة بين أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي، يثبت يومًا بعد يوم أنه ليس فقط هدافًا بارعًا بل أيضًا صانع لعب من الطراز العالمي.

هذا الإنجاز الجديد يعزز من مكانة النجم المصري كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ويزيد من إرثه الكروي في عالم كرة القدم.