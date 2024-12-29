ننشر حصاد مبادرة "بداية جديدة" في محافظة دمياط

استمرت فاعليات المبادرة الرئاسية لتنمية الانسان ، «بداية جديدة لبناء الإنسان» على مدار ١٠٠ يوم، منذ أن أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ١٧ سبتمبر 2024 الماضي، حيث سعت لتحقيق مستهدفات عديدة في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، شاركت مديرية الصحة بتقديم ٣٣٠٢٧٥٦ خدمة، خلال ١٠٠ يوم ، وقد اشتمل العمل على إطلاق ٦٣ قافلة طبية شاملة كافة التخصصات، و تم تقديم ٧٣٠ ندوة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين، كما شارك الاسعاف بتقديم ٦١٨٠ خدمة و ٤٦ ندوة.

ونفذت مديرية التربية والتعليم بدمياط ٨٦٧٩٩ فاعلية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال الورش التفاعلية والمسابقات المتنوعة في جميع مجالات الحياة، كما تم تنظيم ٣٧٢ ندوة تثقيفية تهدف لتطوير المنظومة التعليمية .

وقدمت مديرية العمل بدمياط ١٥٣٨٥ خدمة، كما وفرت عدد ١٣٩٧ فرصة عمل للجنسين وعدد ٤٤ فرصة عمل لذوي الهمم بالاضافة الى تنظيم ١٠٠ ندوة توعوية و٤ تدريبات حرفية لتنمية المهارات وبناء القدرات والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، وشاركت ادارة البيئة ضمن مبادرة يلا نوعيها بتقديم ٤٩٣ خدمة و٥ ندوات ، وساهمت وحدة السكان بتقديم ٩٢٦٢ خدمة و٩٢ ندوة ، كما قدمت وحدة تكافؤ الفرص وحماية الطفل بتقديم ٢٩٧٨٠ خدمة و ٩٠ ندوة.

وقدمت مديرية الطب البيطري ٤٤٦٢٠ خدمة بيطرية اشتملت على الكشف وتقديم العلاج والتوعية كما تم تنظيم ١٢٥ ندوة و٦٤ قافلة بيطرية على مدار الـ ١٠٠ يوم، كما شاركت ادارة تنمية المشروعات بتقديم ٣٠٢٧ خدمة و٣ ندوات و ٢٣ تدريب وتنظيم معرض ، وساهمت ادارة السياحة بتقديم ٨٥٠ خدمة و ١٣ ندوة و٣ جولات ميدانية.

كما شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم ١٧٨٦٣٦ خدمة وتقديم مساعدات مالية قدرها ١٥٦٣٠٠٠ جنية ومساعدات عينية قيمتها ١٩٥٨٠٠٠ جنية بالاضافة لتقديم وجبات غذائية ساخنة ١٢٢٧ وجبة وتوفير ٤ كراسي متحركة لمستحقيها، كما نظمت ٣٠٠ ندوة وتوفير ٣٠ فرصة عمل .

كما ساهم مكتب المستشار العسكري بتقديم ٧٤٤٠ خدمة وتوفير ٥٩٣٠ كرتونة غذائية ، كما تمكنت مؤسسة حياة كريمة من تقديم ٢٣٠ خدمة وتوفير ٢٣٠ كرتونة غذائية.

و تمكن برنامج " مشروعك " من تقديم ٢٢٥٤٣ خدمة وتنظيم ٨٥ ندوة و تقديم ٥ قروض و ١٠ فرص عمل ، كما قدمت مديرية الري ٤٥٢٠ خدمة ونظمت ١٦ ندوة ووفرت ٢٥٠ فرصة عمل، كما شاركت مديرية التموين بتقديم ٧٢٩٠ خدمة، وساهمت ادارة الاسكان بتقديم ٧٩١ خدمة و ٩ ندوات.

وشاركت مديرية التنظيم والإدارة بتقديم ٦٤٦ خدمة وتنظيم ١٤ ندوة و ٦ برامج تدريبية، كما ساهم المجلس القومي للمرأة بتقديم ٦٠٢٨٠خدمة و نظم ١٦٥ ندوة تثقيفية و١٢ تدريب و٧ قوافل و ٧٢ تدريب على الحرف اليدوية بهدف التمكين الاقتصادي وتنظيم ٢ معرض وتوفير ٣٠ فرصة عمل بالإضافة الي تنظيم ٣٧٣٧٣ حملة طرق الأبواب ، كما قدم المجلس القومي للسكان ٩٦٥٧ خدمة و٢٦ ندوة.

وعلى صعيد آخر، قدمت مكتبة مصر العامة ٥٤٠٢٤ خدمة و ١٤٦ ندوة متنوعة و ٢١١ تدريب و ١٤٠ تدريب على الحرف اليدوية ، وشارك كوبري دمياط الحضاري بتقديم ٧٧٥٥ خدمة و تنظيم ٢٠ ندوة ، كما ساهمت مديرية الثقافة بتقديم ٥٧٥٦ خدمة و ٩٢ ندوة ، كما نظم مركز التنمية البشرية ١٣ برنامج تدريبي و ٨ ندوات وقدم ٣٠٩ خدمة.

وساهمت مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بغرس ٤٢١١ شجرة ، كما شاركت جامعة دمياط بتقديم ٢٠١١٣ خدمة وغرس ٤٠ شجرة بالاضافة لتنظيم ٣٣ تدريب على الحرف اليدوية و٩ قوافل و١٥٩ ندوة، كما قدمت مديرية الري ٤٥٢٠ خدمة و١٦ ندوة و٢ تدريب للحرف اليدوية وتوفير ٢٥٠ فرصة عمل .

كما شاركت مديرية الأوقاف بدمياط بتقديم ٢٥٤٩٥٠ خدمة متنوعة وتنظيم ٥٦٨ ندوة تثقيفية وتوفير ٤٠ قرض، و قدم الأزهر الشريف بدمياط ١٢١٠٥٠ خدمة و ٤٥٧ ندوة و٩٣ قافلة و ٣٤ تدريب ، كما ساهمت محو الأمية وتعليم الكبار بتقديم ١١٠٤١ خدمة و١٠٠ ندوة توعوية بأهمية القضاء على الأمية حيث تم محو أمية ٢٧٧٤ مواطن بالاضافة ل ١٠ من ذوي الهمم .

كما قدمت مديرية الاسكان ١٧ خدمة و١٠ ندوات ، وشارك مركز الاعلام بتقديم ٢٦٠٠ خدمة و ١٧ ندوة ، وتمكنت مديرية الزراعة بدمياط من تقديم ٢٩٥٠٠ خدمة و ٤٦٧ ندوة توعوية ، وساهمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط بتقديم ٢٠٨٥٠ خدمة و٣٧ ندوة، كما نفذت الشئون الاقتصادية ٨٦ ندوة لتنمية الوعي الاقتصادي ، كما تم تنظيم ٦١ ندوة للتوعية المناخية ، كما ساهمت مبادرة بنكمل بعض ب٣٠ ندوة وتوفير ٢٢٣ خدمة.

والجدير بالذكر، أن مبادرة «بداية» استهدفت النهوض بالمواطن المصري في كافة المجالات من خلال السعي إلى الوصول لنظام صحي يشمل جميع المواطنين، وتعليم أفضل قادر على الإسهام في توفير وظائف تناسب المستقبل، مع العمل على توفير عمل لائق للجميع، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتأهيل الشباب لأن يصبحوا شركاء اليوم وقادة الغد، إلى جانب تمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.