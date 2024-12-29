الإعلان رسميًّا عن إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

أعلن الأطباء تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وذكرت "القناة 12": "‏بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات".

إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.

وقد نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية.

وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى "هداسا" باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، كشف مكتب نتنياهو عن خضوعه اليوم الأحد، لعملية جراحية بسبب تضخم في البروستات.

وأضاف البيان: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات".