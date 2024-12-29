محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق للموسم الثامن على التوالي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه ليفربول، محققًا إنجازًا جديدًا بإحرازه هدفه الـ ـ20 هذا الموسم في جميع المسابقات.

هذا الإنجاز يجعل صلاح يحقق هذا الرقم للموسم الثامن على التوالي منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ومساهمته الحاسمة في الدوري الإنجليزي

لم يتوقف تأثير صلاح عند تسجيل الأهداف فقط، بل أثبت نفسه كركيزة أساسية في هجوم ليفربول. فقد ساهم الفرعون المصري في 68% من أهداف الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما يعكس أهميته الكبرى ودوره القيادي في تحقيق الانتصارات.

محمد صلاح

استمرارية استثنائية

محمد صلاح بات رمزًا للاستمرارية في الأداء العالي، حيث لا يزال يحافظ على مستواه المذهل في كل موسم، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم عالميًا.

إنجازاته هذا الموسم تضيف إلى سجل مليء بالألقاب الفردية والجماعية، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

احتفال الجماهير

الجماهير المصرية وعشاق ليفربول حول العالم يحتفلون بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس موهبة وإصرار محمد صلاح، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وصناعة المجد لنفسه ولناديه.

محمد صلاح ليس مجرد لاعب، بل أسطورة حية تستمر في كتابة التاريخ موسمًا بعد موسم.