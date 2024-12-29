وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة

التقي مساء اليوم الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة الجديد برئاسة ياسر قمر، والذي استطاع الفوز في الانتخابات التي عقدت مؤخراً ولمدة ٤سنوات قادمة.

هنأ وزير الرياضة المجلس الجديد في دورته الحالية والتي تستمر حتي أولمبياد لوس انجلوس 2028، مؤكداً على قوة الانتخابات والمنافسة القوية والنزيهة والتي تحلت بها الانتخابات الأخيرة للاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ووجه وزير الرياضة حديثه للمجلس المنتخب بدورته الجديدة ،مشددًا على ضرورة العمل على توسعة ممارسة اللعبة.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي، أن أسرة كرة الطائرة قد نالت دعم ومساندة من قبل الوزارة، مما ساعدها خلال الفترة السابقة حيث أصبحت كرة الطائرة وأسرتها بمصر أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على النتائج للمنتخبات المصرية.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

من جانبه، أثنى المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والذي يؤتي بثماره في تحقيق أفضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وفاز المهندس ياسر قمر بمنصب الرئيس بينما جاء خالد محمد أبو زينة بمنصب نائب الرئيس ،و منى عبد الكريم بمنصب أمين الصندوق

وفي عضوية مجلس الإدارة كلاً من : شوكت صابر، محمود رؤوف، ميرفت حسني، وائل قنديل ،حمدي نور الدين، محمد فرج.