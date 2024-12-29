خبير سلامة جوية: عطل عجلات الهبوط سبب حادث الطائرة الكورية الجنوبية

أكد الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، أنه بعد مرورعدة ساعات على حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية، توصل الخبراء إلى عدد من الحقائق الأولية حول الحادث المؤلم، مشيرًا إلى أن الحقيقة الأولى تتمثل في حدوث عطل في عجلات الهبوط بالطائرة، ما أدى إلى عدم نزولها وتسبب في وقوع الحادث.

وأوضح "القط"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة اصطدام الطائرة بأسراب الطيور لم تؤكدها أي فيديوهات أو أدلة، مشيرًا إلى عدم وجود انفجار أو شرار صادر من المحركات قبل الهبوط، مؤكدًا أن هذه الفرضية لا تؤثر على مشكلة عجلات الهبوط.

وأضاف: "التحقيقات من المتوقع أن تثبت وجود مشكلة تقنية في عجلات الهبوط، كما أن الطائرة أثناء الهبوط كانت تسير بسرعة أكبر بكثير من السرعة التي يتدرب الطيارون على التعامل بها في مثل هذه الحالات الطارئة".

وأشار خبير السلامة الجوية إلى أن المطار الذي شهد الحادث لم يكن مجهزًا بالشكل الكافي لمثل هذه الحالات، متابعًا: "إذا أبلغ الطيار إدارة المطار بأنه سيهبط بدون عجلات الهبوط، كان يجب تجهيز ممر الهبوط وفق الإجراءات الفنية العالمية، مثل رش ممر الهبوط بمادة الفوم لتقليل حدة ارتطام الطائرة بالأرض".