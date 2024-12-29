محمد صلاح.. الملك المصري يتربع على عرش المساهمات في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 254 مساهمة بين تسجيل وصناعة.

بهذا الإنجاز التاريخي، يتفوق صلاح على أساطير اللعبة مثل الفرنسي تيري هنري (249 مساهمة) والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (231 مساهمة)، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم لاعبي الدوري عبر التاريخ.

إحصائيات اللاعبين الأكثر مساهمة:

محمد صلاح: 254 هدف

تيري هنري: 249 هدف

سيرجيو أجويرو: 231 هدف

محمد صلاح

مسيرة أسطورية في البريميرليج

منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، أثبت محمد صلاح أنه لاعب استثنائي من طراز عالمي. قاد فريقه لتحقيق ألقاب محلية وأوروبية، وتصدر قوائم الهدافين في العديد من المواسم.

هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية الكبيرة لصلاح، إلى جانب تأثيره الكبير على فريقه ليفربول، حيث بات عنصرًا لا غنى عنه في هجوم الفريق.

إنجاز جديد في سجل صلاح

محمد صلاح، الذي تحول إلى أيقونة رياضية عالمية، يثبت يومًا بعد يوم أنه ليس فقط لاعبًا عظيمًا، بل أحد أعظم اللاعبين الذين مروا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجماهير المصرية والعربية تحتفل بفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس تأثير صلاح الكبير على المستوى العالمي، ويؤكد أنه واحد من أعظم سفراء كرة القدم في العالم.