تشكيل لجنة للأزمات والكوارث في القطاعات الصحية بالمنوفية

عقد الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا اليوم لتشكيل وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث بالمديرية.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة المكتب الفني، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط، والمهندس حسن الحفناوي مدير إدارة الصيانة.

كما حضر الدكتور أحمد عرفة مدير إدارة الأزمات والكوارث، والدكتورة سارة محمود رئيس فريق الأزمات والكوارث، والدكتورة دعاء ترك رئيس فريق المخاطر.

ناقش الاجتماع وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة الصحة، لضمان الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة، وتم التركيز على أهمية تدريب الفرق الصحية على آليات التعامل مع الأزمات لتقليل المخاطر وضمان تقديم خدمات صحية فعالة ومستدامة في كافة الظروف.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون بين الفرق الصحية والإدارية، وتفعيل اللجنة في جميع القطاعات الصحية لضمان استجابة سريعة ومنسقة وفقًا للخطط المعتمدة من الوزارة.