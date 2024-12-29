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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود ليفربول للتقدم بثلاثية على وست هام في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أنهى ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام وست هام يونايتد بتقدم كبير بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لويس دياز التسجيل للريدز في الدقيقة 30 بعد هجمة منسقة أظهرت قوة الفريق الهجومية، وفي الدقيقة 40، عزز كودي جاكبو النتيجة بهدف رائع إثر تمريرة مميزة من محمد صلاح. 

واختتم النجم المصري محمد صلاح أهداف الشوط الأول في الدقيقة 44، بعد استغلاله لهجمة مرتدة سريعة، ليضع بصمته مجددًا في المباراة.

ليفربول قدم شوطًا أول مثاليًا، حيث سيطر على مجريات اللقاء وفرض أسلوبه على أرضية الملعب. من المتوقع أن يشهد الشوط الثاني محاولات من وست هام لتقليص الفارق، بينما يسعى ليفربول لتعزيز تقدمه وتأمين النقاط الثلاث.

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