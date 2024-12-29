محمد صلاح يواصل الإبهار.. تمريرة ساحرة وهدف عالمي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب دورًا حاسمًا في تقدم فريقه ليفربول خلال الشوط الأول من المباراة أمام وست هام يونايتد.

صنع وسجل

نجح صلاح في صناعة الهدف الثاني لفريقه بتمريرة ساحرة أظهرت رؤيته المميزة للملعب، ليضع زميله جاكبو في موقف مثالي للتسجيل.

ولم يتوقف عند ذلك، حيث أحرز الهدف الثالث لليفربول بطريقة رائعة، ليصل الى الهدف الـ 17 ويعزز مركزه على صدارة ترتيب الهدافين مؤكدًا على قيمته كأحد أفضل لاعبي الدوري.

الشوط الأول انتهى بتقدم ليفربول، حيث يُظهر الفريق أداءً قويًا بفضل مهارات صلاح الذي يثبت مرة أخرى أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيل المدرب يورغن كلوب.

الجماهير تنتظر المزيد من الإبداع من صلاح وزملائه في الشوط الثاني، وسط آمال بتحقيق فوز كبير في هذه المباراة المهمة.