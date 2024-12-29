“عين شمس” تنافس على لقب أفضل جامعة للأنشطة الطلابية 2024/2025

تستعد جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، للمشاركة في مسابقة “أفضل جامعة للأنشطة الطلابية” للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

تهدف المسابقة إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى غرس قيم الولاء والانتماء لديهم، بما يسهم في تأهيل جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة بفعالية في تنمية مجتمعه.

وقامت الجامعة بتشكيل لجنة خاصة لإعداد ملف المشاركة وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي، والتي تشمل 13 معيارًا يتم توثيقها بمواد رسمية لإبراز تميز الجامعة في هذا المجال.

يُذكر أن جامعة عين شمس قد تميزت سابقًا في هذه المسابقة، حيث حصدت لقب “أفضل جامعة للأنشطة الطلابية” منذ إطلاق الجائزة في عام 2019، مما يعكس ريادتها في تقديم برامج وأنشطة طلابية متنوعة ومتميزة.