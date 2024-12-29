أستاذ اقتصاد سياسي: إسرائيل تقتل الحياة في غزة وتنقل الدمار إلى لبنان

قال الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن إسرائيل تواصل قتل الحياة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينقل نفس السيناريو التدميري إلى جنوب لبنان.

وأضاف موسى، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "البرد لا يزال يفتك بأطفال غزة أمام أعين العالم، وكل التضامن معهم، عسى أن يستعيد العالم يومًا إنسانيته ويعيد الدفء إلى أطفال غزة الذين يُقتلون أمام شاشات العالم دون أن يتحرك الضمير الإنساني للأسف".

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي: "إسرائيل تريد استكمال قتل الحياة في جنوب لبنان، حيث تواصل قصف القرى وتجريف الطرقات والمباني، تمامًا كما فعلت في غزة، الاحتلال يسعى لتحويل جنوب لبنان إلى منطقة خالية، مستغلًا فترة الستين يومًا لتغيير الحقائق على الأرض، كما أن إسرائيل باتت على حدود دمشق، مما يشير إلى محاولات مستمرة لتوسيع نفوذها".