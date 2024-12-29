إعادة ضخ مياه الشرب بحي الصداقة ومنطقة المحمودية بأسوان

تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فور إخطاره من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببدء الضخ الفعلى، ووصول مياه الشرب للمناطق المتضررة من ضعف وانقطاع المياه بها، بلجنة وزارة الإسكان والشركة القابضة، برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، يرافقهم نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين حيث أكدت اللجنة على أنه تم ضخ مياه الشرب لحى الصداقة الجديد بكامل طاقتها.

كما أنه تم الضخ بنصف الطاقة لحى المحمودية للحفاظ على الشبكة والخطوط من عدم تعرضها لأى كسورات أو إنفجارات، فى حين سيتم الضخ تدريجياً لحى اللوتس " الإسكان المتميز " ، والمناطق الواقعة على طريق السادات لضمان إنتظام وصول مياه الشرب لها خلال الساعات المقبلة بعد امتلاء الشبكات بالمياه المرتبطة بخزان المحمودية .

محافظ أسوان: وصول المياه بكامل قوتها بالصداقة الجديدة وانتظامها بنصف قوتها بالمحمودية

ومن جانبه وجه الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لاستجابته لمطلب المحافظ بإيفاد وفد الوزارة والشركة بشكل عاجل، وهو ما ساهم فى الوقوف على أسباب المشكلة وحلها .

مؤكداً على أنه سيتم محاسبة كل مسئول تسبب فى المعاناة للمواطنين بالمناطق المتضررة، وهو الذى سيتوازى مع استكمال أعمال التقييم والمراجعة الشاملة للمحطات والروافع والخزانات والمحابس والشبكات لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى، وتقديم المطالب العاجلة لتوفير الإعتمادات المالية لرفع كفاءة الشبكات فى المناطق المتضررة .

تقرير عن أبرز الجهود التى بذلت خلال الساعات الأخيرة

وفى نفس السياق تلقى محافظ أسوان تقريراً عن أبرز الجهود التى بذلت خلال الساعات الأخيرة وهى:

1- تم فحص 10 محابس قفل والتأكد من الوضع السليم لكل محبس وقياس كميات المياه السارية خلاله ، مع فحص 4 محابس هواء ، وتفعيل دورها والتأكد من صلاحيتها .

2- مراجعة جاهزية رافع المحمودية والرافع المساعد الخاص بالصداقة والتأكد من ذلك .

3- تم تطهير كافة غرف المحابس الرابطة على الخطوط بالكامل من الرواكد والشوائب بواسطة أجهزة المحافظة .

4- قيام 6 فرق فنية متخصصة من شركات ( قنا وأسوان والقاهرة وسوهاج والأقصر ، بالإضافة إلى المقاولون العرب ، ورجال الحماية المدنية ) بتنفيذ كافة الأعمال بالتوازى فى وقت واحد .

5- سيتم بالتوازى وضع خطة علمية ودراسة متكاملة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لرفع كفاءة خزان المحمودية وفقاً لبرنامج زمنى وتوقيتات محددة من أجل تحقيق الإستدامة الكاملة وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة .

6- تم توفير 16 فنطاس وسيارة لتوزيع مياه الشرب على المواطنين فى المناطق المتضررة من مشكلة ضعف وإنقطاع المياه (المحمودية ، والصداقة الجديدة ، والإسكان المميز ، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات) وذلك بإشراف سكرتير عام المحافظة .

وقد أسفرت هذه الجهود عن إنتظام ووصول المياه بكامل قوتها فى حى الصداقة الجديدة، وإنتظامها بنصف قوتها فى حى المحمودية، أما بالنسبة للإسكان المتميز وباقى المناطق الواقعة على طريق السادات فمن المنتظر إنتظام المياه بها مساء اليوم أو صباح الغد، وذلك للحفاظ على اتزان واستقرار الشبكة وحتى لا يؤدى العمل بكامل الضغط إلى حدوث كسورات مفاجئة فى الخط، الأمر الذى يؤخر إستعادة الخدمة بكامل طاقتها .

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