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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة اليوم
تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس بالمحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وبدء نوة عيد الميلاد التي تسببت في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وجاء في بيان المحافظة: “نظرًا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الإثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة”.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدًا الإثنين 30 ديسمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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