التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول من المباراة بين يوفنتوس وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي يقام على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق اليوفينتوس التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب كيفرين تورام، الذي استغل تمريرة مميزة ليهز شباك الحارس ميشيل دي جريجوريو.

ورد فيورنتينا سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق مويس كين، الذي أظهر مهارة رائعة في إنهاء الهجمة داخل مرمى فيورنتينا.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على الكرة والفرص، وسط حماس كبير من الجماهير في المدرجات.

الجماهير تنتظر الشوط الثاني بفارغ الصبر لمعرفة من سيحسم اللقاء لصالحه في هذه المواجهة المهمة بين الفريقين المتساويين في النقاط بجدول الترتيب.