وكيل صحة كفر الشيخ يقود حملة مرورية على المنشآت الطبية بمركز فوه

قام الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بحملة مرورية بمركز فوة، مؤكدا على استمرار الجولات التصحيحية علي المنشآت الصحية بكفر الشيخ، بهدف معالجة السلبيات على رأس العمل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هدف هذه الزيارة، رفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الجيدة تعتبر الركيزة الأساسية في بناء الإنسان القادر على تحقيق التنمية، والتى بدأت بمرور مكثف خلال الأسبوع الحالي بالتوجه الى مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ.

رافق وكيل صحة كفرالشيخ، خلال الجولة الدكتور محمد العدولي مدير عام الطب العلاجيّ بالمديرية، الدكتور أحمد عبدالعليم مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، و محمود وجيه مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، الدكتور محمد هراس مدير إدارة الصيدلة، ومحمد أبوالمكارم مدير الإدارة المالية، الدكتور محمد النجار مدير مكتب وكيل الوزارة، وأشرف كمال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية والفرق المرافقة لهم.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، بشأن متابعة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات المحافظة جميعها لمتابعة العمل بها والتدريب والتصحيح على رأس العمل.

وتفقد، د. أبو السعد، والوفد المرافق له من مديرية الصحة مستشفي فوة المركزي وكان في استقبالهم الدكتور محمد الفار مدير المستشفى، وذلك لمتابعة سير وإنتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون تقصير، حرصًا على مراقبة، إلتزام الفرق الطبية بتقديم الخدمة ليلًا ونهارا، والتى تتسق مع سياسات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، ومن خلالها تم المرور على جميع أقسام المستشفى.

و شملت وحدة الكلى، العناية المركزة، القسم الداخلي،الحضانة، العمليات، مدرسة التمريض، وأقسام تحت التطوير بالمستشفى ومدي جاهزية العمل بها، وكذلك المرور علي الإستقبال والمعامل والأشعة.

وفي نفس السياق تم المرور على كلٍ من وحدة سنديون الصحية،وحدة شمشيرة الصحية،وحدة السالمية الصحية، وذلك للتأكد من الإنضباط الإدارى، وكذلك مدى توافر الأدوية والمستلزمات، وتشغيل جميع خدمات المبادرات بوحدات الرعاية الأولية والأستماع للمترددين علي الوحدات لمعرفة المشكلات وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية لمعالجتها ووضعها على نصابها الصحيح وكذلك تذليل الصعاب أمام الفريق الطبي لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

وقام وكيل وزارة الصحة، بالإتصال ببعض المنتفعين بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والإطمئنان علي متابعة المترددات والحالات، والتأكد من تلقي الخدمة بهدف الوصول إلى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في مجال الصحة.

كما صرح الدكتور محمد العدولى مدير عام الطب العلاجى، بضرورة الحث على إلتزام الطاقم الطبى والإدارى بكافة الإجراءات والسياسات المطلوبة داخل جميع الأقسام وكذلك التدريب والتطوير المستمر لمقدمى الخدمة الطبية والعمل على حل المشكلات على رأس العمل دون توانٍ أو تراخٍ لتحقيق الانضباط الإدارى المطلوب.