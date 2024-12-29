نائب محافظ دمياط تبحث تفعيل نقاط الإسعاف

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة خطط نقل وتشغيل نقطة إسعاف ميت الخولي إلى موقع بديل بسبب إزالة الحالية لتحديث الطريق السريع دمياط- المنصورة الشرقي لتعارضها مع أعمال ازدواج الطريق، ومناقشة أعمال تطوير نقطة إسعاف السلام، وذلك في خطوة مهمة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، وذلك بحضور المهندس طاهر صلاح، مدير عام هئية الطرق والكباري، والمهندس أشرف المناوي، ممثل عن مديرية الطرق، والدكتور هيثم المشد، رئيس هيئة الإسعاف بالمحافظة، و عبير عبدالخالق، رئيس وحدة حياة كريمة.



وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية هذا المشروع، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين،. وأشارت إلى أن الاجتماع تناول خططًا لنقل وتشغيل نقطة إسعاف ميت الخولي، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نقطة إسعاف السلام لتقديم خدمات إسعاف أكثر كفاءة وسرعة.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل وقت الاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير رعاية طبية عاجلة للمرضى والمصابين، مما يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة الجديد مع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، و العميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، فى أول أيام عملهما بالمحافظة بعد صدور حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث قدم "المحافظ " التهنئة لهما لتوليهما مهام عملهما بالمحافظة، معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، أصدر الدكتور أيمن الشهابي قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

حيث التقى " المحافظ " برؤساء الوحدات المحلية الجدد ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و أعرب عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق.

و أكد “الشهابي”، أن المحافظة تتابع وبشكل دوري كافة الأعمال بالمراكز والمدن لتذليل اي عقبات.