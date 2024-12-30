زي النهارده.. احتفالية يوم خوسيه ريزال أيقونة الاستقلال

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 30شهر ديسمبر ذكري الاحتفال باليوم الوطني يوم ريزال، وهو يوم وطني فلبيني لإحياء ذكرى حياة وأعمال خوسيه ريزال، البطل القومي للفلبين، حيث يتم الاحتفال به في 30 ديسمبر من كل عام، وهذا اليوم هو ذكرى إعدام ريزال عام 1896 في باجومبايان في مانيلا.

يوم ريزال

تأسس لأول مرة وفقا بمرسوم مؤرخ في 20 ديسمبر عام 1898،ووقعه

الرئيس إميليو أجوينالدو في مالولوس، بولاكان، للاحتفال بيوم 30 ديسمبر عام 1898،وذلكو باعتباره يوم حداد وطني على ريزال وجميع ضحايا الحكم الاستعماري الإسباني للفلبين.

حيث كانت دايت، كامارينز نورتي أول مدينة تتبع المرسوم، وشيدت نصب تذكاري صممه المقدم أنطونيو سانز، بقيادة سانز والمقدم إلديفونسو أليجري، وبتمويل من سكان بلدة كامارينز نورتي وبقية منطقة بيكول،و تم الانتهاء من بناء الصرح الحجري المكون من ثلاث طبقات في فبراير عام 1899، والذي نقش روايات ريزال، لأنطونيو دي مورجا، مؤلف كتاب عن الأيام الأولى للاستعمار الإسباني في الفلبين.



لقب البطل الوطني للفلبين

ومع انتصار الأميركيين على الإسبان في الحرب الإسبانية الأميركية، سيطر الأميركيين على الفلبين، وفي محاولة لإثبات أنهم أكثر تأييدا للفلبينيين من الإسبان.

وأطلق الحاكم العام الأميركي ويليام هوارد تافت في عام 1901،وعلى ريزال لقب البطل الوطني الفلبيني. وبعد عام، في الأول من فبراير عام 1902، أصدرت اللجنة الفلبينية القانون رقم 345، الذي جعل الثلاثين من ديسمبر عطلة عامة.



توقيع الرئيس إلبيديو كويرينو علي قانون حظر مصارعة الديوك

وقع الرئيس إلبيديو كويرينو على قانون الجمهورية رقم 229 في 9 يونيو عام 1948،والذي يحظر مصارعة الديوك وسباقات الخيل والجاي ألاي كل يوم 30 ديسمبر. وينص القانون أيضًا على أن تظل الأعلام في جميع أنحاء البلاد في وضع نصف السارية طوال اليوم وأن كل مدينة وبلدية في الفلبين يجب أن تقيم احتفالًا رسميًا في مناطقها الخاصة.

ويعاقب المخالفون لقانون الجمهورية رقم 229، بغرامة لا تتجاوز 200 بيزو أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين، وفقًا لتقدير المحكمة. وإذا كان المخالف يشغل منصب عمدة في بلدية أو مدينة، تطبق عقوبة إضافية تتمثل في الإيقاف عن العمل لمدة شهر.