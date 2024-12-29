الدوري الإنجليزي.. وولفارهامبتون يتعادل في الدقائق الأخيرة مع توتنهام

انتهى لقاء فريق توتنهام الذي يستضيف نظيره وولفرهامبتون، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية توتنهام اللاعب رودريغو بيتانكور في الدقيقة الـ 12، وبيرنان جونسون في الدقيقة الـ 45، بينما جاء هدفي وولفارهامبتون عن طريق اللاعب هوانغ هي تشان بعد 7 دقائق فقط من بداية اللقاء، ويورغن ستراند لارسن في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء.



هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد توتنهام 24 نقطة، في المركز الـ 11، بينما أصبح رصيد وولفارهامبتون 16 نقطة في المركز الـ 17 من ترتيب البريميرليج.