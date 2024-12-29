باحث: إسرائيل تستغل 7 أكتوبر لتنفيذ خططها الإقليمية المُعدة مسبقًا

قال أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إن إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، مشيرًا إلى أن العالم الغربي لا يستطيع وقف دعمه لإسرائيل، التي تسعى لتنفيذ خططها المعدّة مسبقًا في غزة والأراضي المحتلة وسوريا ولبنان واليمن.

وأضاف “باذيب”، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك التي تعيشها الآن، ورغم الانتقادات الغربية الموجهة إليها، إلا أن الغرب يظل عاجزًا عن تجاوز دعمه لإسرائيل وحمايتها، مع الحفاظ على تفوقها الإقليمي، في ظل وجود تقاطعات كبيرة بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية".

وتابع: "أما اليمن، كجغرافيا للحرب، فهي تمثل منطقة استراتيجية، وهي الوحيدة التي يتشارك فيها الإسرائيليون مع التحالف الدولي في البحر الأحمر لضرب أهداف ميليشيا الحوثي، ففي لبنان وغزة، تنفذ إسرائيل هجماتها بشكل منفرد، بينما في اليمن تتناوب الطائرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإسرائيلية على تنفيذ الضربات الجوية".

وأشار إلى أن إسرائيل من المحتمل أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل تحالف جديد، سواء معلن أو غير معلن، لاستهداف ميليشيا الحوثي بطرق مختلفة، ضمن استراتيجيتها الإقليمية.