محلل سياسي: 2024 عام الشائعات بامتياز

قال محمد نور، المحلل السياسي، إن 2024 كان عام الشائعات بامتياز، فهناك الكثير من الشائعات صدرت خلال هذا العام من أجل إثارة الفوضى في الشارع المصري، بهدف تدمير الدولة من الداخل من خلال نشر الشائعات والأكاذيب.

وأضاف "نور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الداخل المصري هو العامل الحاسم في السيطرة على الدولة المصرية، موضحًا أن مصر تتعرض لحرب وجودية، فالمنطقة مُشتعلة بصورة لم تحدث من قبل في كافة الاتجاهات بصورة لا يمكن أن تتخيل.

وأوضح أن المؤامرة التي تُحاك ضد مصر والمنطقة أصبحت واقعية، حيث تكشفت المؤامرة بشكل كامل، وعلى الشارع المصري أن يتحمل ويصبر أمام كافة المخططات الموجودة في المنطقة، والتي تستهدفه في المقام الأول.