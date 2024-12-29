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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

مواعيد عمل البنوك في مصر خلال أسبوع رأس السنة 2025

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك في مصر خلال أسبوع رأس السنة 2025
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تشهد البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري، تقليص عدد أيام العمل إلى ثلاثة أيام فقط، تزامناً مع الاحتفال برأس السنة الميلادية 2025. 

وتعمل البنوك خلال أيام الاثنين، الثلاثاء، والخميس، مع التزامها بمواعيد العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً يومياً.

وأعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأحد، في بيان رسمي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. 

يأتي هذا القرار بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة وفقاً للسنة المالية التي تبدأ وتنتهي في موعد مغاير للعام الميلادي، وأوضح البنك المركزي أن العمل سيُستأنف في البنوك صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

وتستمر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في تقديم خدماتها للعملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلبية احتياجات السحب والإيداع والخدمات المصرفية الأخرى.

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