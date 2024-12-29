رئيس جهاز العاشر يتراس جلسة القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين

أجرى المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الأحد -بالتعاون مع مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد حلمي محمد رئيس المجلس، لتنظيم حركة البيع والشراء وحل مشكلة الباعة الجائلين -القرعة العلنية لتخصيص الباكيات بالسوق الجديد الواقع بين الحيين الأول والثاني.

حضر القرعة أيمن رضا، وكيل مجلس الأمناء، وأحمد عبد الرؤوف، وكيل المجلس عن المجتمع المدني، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، بجانب نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية.

تنظيم متميز وخدمات متكاملة

يهدف المشروع إلى إنهاء البيع العشوائي بالشوارع، وتوفير بيئة منظمة وآمنة تضمن استقرار البائعين وتسهّل على المواطنين الوصول للخدمات. وأعلن عن توفير خطي مواصلات جديدين (خط 1 وخط 4) لربط السوق بالمناطق المحيطة، مع بحث إمكانية إضافة خطوط إضافية حسب الحاجة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس المجلس ،الذي يُعد شريكًا أساسيًا في جهود التنمية المستدامة بالمدينة.

أكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز العاشر، أن وجود الباعة خارج السوق بعد الموعد النهائي للتسكين سيُعد مخالفة قانونية. ودعا الباعة الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى التوجه لمجلس الأمناء في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن الخميس الموافق ٢ يناير 2025 هو الموعد النهائي لتسوية الأوضاع. وأضاف أن عدم الالتزام بالحضور واستكمال الإجراءات سيؤدي إلى فقدان الحق في المطالبة بأي باكية بالسوق الجديد، وسيتم التسكين اعتبار من يوم الأحد الموافق ٥ يناير ٢٠٢٥.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لتحسين التنظيم العمراني بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار الباعة وتنظيم حركة الأسواق، ويعزز من جودة الحياة للسكان في إطار يحترم القانون ويحفظ حقوق الجميع.

قرعة علنية لتسكين الباعة الجائلين بالعاشر من رمضان

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