سنغافورة تعزي حكومة كوريا الجنوبية وأسر ضحايا طائرة الركاب المنكوبة

قدمت الحكومة السنغافورية، اليوم الأحد، خالص تعازيها لحكومة كوريا الجنوبية وعائلات وذوي الضحايا جراء حادث تحطم طائرة ركاب، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) عدم ورود أي تقارير بشأن وجود مواطنين سنغافوريين على متن الطائرة المنكوبة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للناجيين من الحادث.

وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران "جيجو" الكورية الجنوبية تحمل على متنها 181 شخصا عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.. وكانت تقل 173 راكبا كوريا جنوبيا وتايلانديين اثنين، علاوة على ستة أشخاص هم أفراد طاقم الطائرة.

ويرجح المسؤولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث، الذي أسفر عن مقتل 179 شخصا، فيما تم إنقاذ شخصين من أفراد طاقم الطائرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى في العاصمة سول، ويتلقيان العلاج حاليا.