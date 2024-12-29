ناقد يكشف عن أفضل الأعمال الفنية في 2024

قال الناقد الفني محمد طاهر، إن عام 2024 كان عامًا مليئًا بالتغيرات والأحداث الفنية، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد رحيل العديد من نجوم الفن، وفقدت مصر في هذا العام الفنان مصطفى فهمي والفنان الكبير حسن يوسف والكثير من النجوم اللذين أثروا بشكل كبير في الشارع المصري.

وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أفضل المسلسلات التي حدثت في 2024 كانت تتمثل في "جودر" للفنان ياسر جلال، حيث شهد المسلسل طفرة كبيرة في استخدام الجرافيك بصورة حرفية.

وأوضح أن مسلسل "صلة رحم" الذي ناقش فكرة تأجير الأرحام كان جيدًا، ومسلسل "عمر أفندي" كان طفرة في هذا العام رغم إعداده بإمكانيات قليلة وحقق نجاحًا كبيرًا، خلاف مسلسل "أشغال شاقة"، ومسلسل "الحشاشين" الذي يُعتبر عملًا فريدًا ومميزًا للغاية.