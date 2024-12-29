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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. بورنموث يخطف التعادل من فولهام في الدقائق الأخيرة

فولهام و بورنموث
فولهام و بورنموث
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انتهى لقاء فريق فولهام الذى يستضيف نظيره بورنموث، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز رباعية اللقاء، اللاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة الـ 40، لصالح فولهام، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب هاري ويلسون فى الدقيقة الـ 73، فيما جاء هدفي بورنموث عن طريق اللاعب إيفانيلسون في الدقيقة الـ 52، ودانغو واتارا سجل هدف التعديل في الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.
هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد فولهام 29 نقطة، في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد بورنموث 30 نقطة في المركز السادس.

الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث فولهام فولهام يتعادل مع بورنموث