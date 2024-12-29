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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: مصر قادرة على التعامل مع كافة الأزمات الإقليمية

محمد نور، المحلل
محمد نور، المحلل السياسي
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قال محمد نور، المحلل السياسي، إن الوضع حُسم بتقسيم سوريا بين تركيا ودولة الاحتلال والأكراد، مشددًا على ضرورة العمل على منع تصدير ما يُسمى بـ"الثورة السورية" إلى بعض الدول الإقليمية مثل دول الخليج أو الأردن أو ليبيا.

وأضاف "نور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن روسيا تعمل على إعداد بعض القواعد الروسية في ليبيا، وتركيا تعمل على زيادة تواجدها أيضا في ليبيا، وهذا قد يؤدي إلى تصدير عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على التعامل مع كافة الملفات الخارجية؛ ولكن هذا مُرتبط باستقرار الجبهة الداخلية والحفاظ على الشارع المصري من أي فوضى محتملة، وعدم استنزاف القيادة السياسية في مشاكل داخلية.

محمد نور تقسيم سوريا تركيا ودولة الاحتلال والأكراد الثورة السورية