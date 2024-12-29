محلل سياسي: مصر قادرة على التعامل مع كافة الأزمات الإقليمية

قال محمد نور، المحلل السياسي، إن الوضع حُسم بتقسيم سوريا بين تركيا ودولة الاحتلال والأكراد، مشددًا على ضرورة العمل على منع تصدير ما يُسمى بـ"الثورة السورية" إلى بعض الدول الإقليمية مثل دول الخليج أو الأردن أو ليبيا.

وأضاف "نور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن روسيا تعمل على إعداد بعض القواعد الروسية في ليبيا، وتركيا تعمل على زيادة تواجدها أيضا في ليبيا، وهذا قد يؤدي إلى تصدير عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على التعامل مع كافة الملفات الخارجية؛ ولكن هذا مُرتبط باستقرار الجبهة الداخلية والحفاظ على الشارع المصري من أي فوضى محتملة، وعدم استنزاف القيادة السياسية في مشاكل داخلية.