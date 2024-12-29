المنوفية توافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب الوطني على المدارس

وافق اليوم المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثين لسنة ٢٢٤ على إطلاق اسم الشهيد مساعد شرطة سعيد إبراهيم فتح الله على مدرسة الثانوية المشتركة بشبرا باص وكذا الموافقة على اطلاق اسم الشهيد رائد محمود جمال فريد محمود عمر على مدرسة كفر هلال الثانوية المشتركة ببركة السبع، وإطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أحمد عزت على محمد عطوة على مدرسة الوحدة المجمعة، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبدالمحسن السيد حسن أبو بكر من شهداء حرب أكتوبر المجيدة على مدرسة ميت الوسطى الجديدة للتعليم الأساسي بالباجور، والموافقة على تسمية المدخل الثاني القرية شبرا خلفون باسم الشهيد عبد الغفار جعفر احمد جعفر من شهداء حرب أكتوبر المجيدة، تخليدا لذكراهم وتقديرا لدورهم الوطني والبطولي

و أكد محافظ المنوفية، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات في سبيل وطنهم، موجهًا تحية اعتزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن بلدهم.