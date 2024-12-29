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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

نيتنياهو
نيتنياهو
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية.

وقال مكتب نتنياهو، إنه سيخضع لفحص في مستشفى هداسا يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تشخيص إصابته "بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وأضاف البيان أنه: "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا".

وفي مارس، خضع لعملية جراحية لعلاج فتق، وفي يوليو من العام الماضي، زرع الأطباء جهاز تنظيم ضربات القلب في جسد نتنياهو.

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