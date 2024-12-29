الدوري الإنجليزي.. نوتينجهام يواصل تقديم النتائج المميزة ويحتل الوصافة

واصل فريق نوتينجهام فورست، تقديم نتائجه الإيجابية بعد الفوز على مضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز ثنائية فريق نوتينجهام فورست اللاعب كريس وود فى الدقيقة الـ 15، ومورجان جيبس وايت فى الدقيقة الـ 61 من عمر اللقاء.

هذا الفوز رفع من رصيد نوتينجهام إلى 37 نقطة، أحتل بها وصافة ترتيب جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة وضعه فى المركز الـ 16 من ترتيب الدورى الإنجليزى.