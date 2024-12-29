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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. نوتينجهام يواصل تقديم النتائج المميزة ويحتل الوصافة

نوتينجهام
نوتينجهام
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واصل فريق نوتينجهام فورست، تقديم نتائجه الإيجابية بعد الفوز على مضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أحرز ثنائية فريق نوتينجهام فورست اللاعب كريس وود فى الدقيقة الـ 15، ومورجان جيبس وايت فى الدقيقة الـ 61 من عمر اللقاء.
هذا الفوز رفع من رصيد نوتينجهام إلى 37 نقطة، أحتل بها وصافة ترتيب جدول البريميرليج، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة وضعه فى المركز الـ 16 من ترتيب الدورى الإنجليزى. 

الدوري الإنجليزي نوتينجهام إيفرتون ترتيب جدول البريميرليج كريس وود