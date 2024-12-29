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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقصف مستشفى الأهلي العربي في غزة

مستشفى غزة
مستشفى غزة
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلاً عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، أحد المركزين المتبقيين في محافظة غزة.

وظهرت صور الطابق العلوي من المستشفى الذي يضم قسم الأشعة متضررة، في صور تداولتها وسائل إعلام محلية. 

يأتي ذلك بعد يومين من خروج مستشفى كمال عدوان شمال غزة عن الخدمة، إثر حصار إسرائيلي وقصف وحرق للمركز وإفراغه من المرضى والموظفين واعتقال مدير المستشفى ضمن 240 آخرين بينهم عشرات الجرحى والمرضى الآخرين.

وتعرض مستشفى الأهلي العربي لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل 500 مدني.

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