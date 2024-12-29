الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يخطف الثلاث نقاط من ساوثهامتون

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب تريفوه تشالوباه فى الدقيقة الـ 31، وإيبيريشي إيز فى الدقيقة الـ 52، لصالح كريستال بالاس، بينما أحرز هدف ساوثهامتون الوحيد عن طريق اللاعب تايلر ديبلنج فى الدقيقة الـ 15 من عمر اللقاء.

هذا الفوز رفع من رصيد كريستال بالاس إلى النقطة الـ 20 وضعته فى المركز الـ 15، بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 6 نقاط جعلته متذيل الترتيب فى المركز الأخير.