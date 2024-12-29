قوات الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء بلدة بيت حانون

أمرت قوات الاحترل الإسرائيلي سكان بيت حانون المتبقين بمغادرة البلدة، اليوم الأحد، مشيرة إلى إطلاق صواريخ من قبل مسلحين فلسطينيين من المنطقة.



وقال السكان إن أوامر الرحيل تسببت في موجة جديدة من النزوح رغم أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتضررين.



وتقول إسرائيل إن حملتها المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا في شمال غزة تستهدف مقاتلي حماس ومنعهم من إعادة تجميع صفوفهم، وتقول القوات العسكرية إن التعليمات التي تصدرها للمدنيين بإخلاء المنطقة تهدف إلى إبعادهم عن الأذى.



ويقول مسؤولون فلسطينيون ومنظمة الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية للسكان.



وتشير المنظمة الدولية إلى أنه تم إخلاء أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا الشمالية من السكان وتدميرها، مما أثار التكهنات بأن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالمنطقة كمنطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.



وقالت هيئة الطوارئ المدنية الفلسطينية إنها فقدت الاتصال مع الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في البلدة، ولم تتمكن من إرسال فرق إلى المنطقة بسبب الغارة.