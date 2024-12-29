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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرد يفترس الرضع.. وفاة طفل خامس في غزة نتيجة انخفاض درجات الحرارة

طفل غزة
طفل غزة
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توفي طفل خامس في قطاع غزة خلال أسبوع، نتيجة انخفاض درجة حرارة الجسم، بسبب البرد، حسبما أفادت مصادر طبية الأحد.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الرضيع جمعة البطران (20 يوما) توفي داخل خيمة في دير البلح وسط القطاع، وتدهورت حالة شقيقه التوأم علي، حسب ما أفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقبل أيام توفي أربعة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوما نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
ومن جانبه قال والد جمعة، يحيى، إن العائلة نزحت عدة مرات وكان الصبيان ووالديهما يعيشون في خيمة، وولد الصبيان في نفس الشهر الذي استشهد فيه عمهما وأبناء أخيهما في هجمات إسرائيلية.

وأوضح" البطران": "أطلقت على أحد الصبيين اسم جمعة عمه الشهيد والآخر علي، تيمنا بأحد أبناء عمومته الشهداء".

وكان قد نزح أكثر من 90% من سكان غزة بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ويعيش كثيرون منهم في خيام أو في العراء حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية في الليل، دون أغطية أو ملابس شتوية كافية.

وفي الوقت نفسه، تستمر الغارات على المخيمات المقامة بالخيام وما تبقى من المباني في القطاع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن 14500 طفل استشهدوا نتيجة غارات إسرائيلية، كما جُرح آلاف آخرون خلال 14 شهراً من الصراع، الذي اندلع بعد هجوم لحماس على جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف نحو 250 آخرين عبر الحدود إلى غزة.

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