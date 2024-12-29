معهد البحوث يكرّم المستشارة المغربية نجاة امرابي لدورها في تعزيز الأمن الفكري

كرّم معهد البحوث والدراسات العربية، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، المستشارة المغربية بجامعة الدول العربية نجاة امرابي، تقديرًا لاختيار رسالتها الماجستير كواحدة من أبرز الدراسات الأكاديمية لعام 2024.

جاء التكريم خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي عُقد تحت عنوان "الأمن الفكري العربي... التهديدات وسبل الحماية"، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.

واختارت اللجنة العلمية رسالة امرابي، التي حملت عنوان "اتجاهات النخب السياسية والإعلامية نحو دور المواقع الصحفية في تعزيز الأمن الفكري في المنطقة العربية"، نظرًا لإسهامها البارز في تقديم رؤية علمية لمعالجة القضايا الفكرية الراهنة، وتسليط الضوء على دور الإعلام في مواجهة التطرف.

وفي كلمتها، أعربت المستشارة نجاة امرابي عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال إعداد رسالتها. وذكرت أن الهدف من دراستها هو رصد وتحليل وتفسير توجهات النخبة السياسية والإعلامية نحو دور المواقع الصحفية في تعزيز الأمن الفكري في المنطقة العربية، وكيف ينبغي أن تسهم هذه المواقع في توعية الجمهور بمخاطر التطرف الفكري والإرهاب.

كما أكدت على أهمية الدعم الذي حصلت عليه من أساتذتها وزملائها في تحقيق هذا الإنجاز.

من جهته، أثنى الدكتور محمد كمال رئيس معهد البحوث، على مستوى البحث العلمي الذي قدمته الباحثة نجاة امرابي، مشيرًا إلى أن اختيار رسالتها يعكس التزام المعهد بدعم الأبحاث الرائدة التي تساهم في تطوير المعرفة العلمية وخدمة المجتمع.

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