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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم قنا يطلق مبادرتين لتعزيز الأخلاق والحوار بين الطلاب

هاني عنتر مدير مديرية
هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بقنا
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أعلن هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن إطلاق مبادرتين جديدتين تستهدفان تعزيز الأخلاق والحوار البناء بين الطلاب.

أوضح “عنتر” لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرة الأولى تحمل اسم “كلنا مهذبون”، وتركز على ترسيخ أخلاقيات الطالب في المدرسة والمنزل والمجتمع، مع مكافحة التنمر وتعزيز الشعور بالمسؤولية والحفاظ على البيئة.

أما المبادرة الثانية، فهي “الأندية الحوارية”، التي تهدف إلى إعطاء الطلاب مساحة للتعبير عن آرائهم من خلال مناظرات تتناول قضايا مرتبطة بالبيئة والتعليم. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الطلاب على احترام الاختلاف ونبذ التعصب وتعزيز الاحترام المتبادل.

وأشار عنتر إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق في عدد من مدارس المرحلة الثانوية، حيث تُختتم الفعاليات بمسابقة لاختيار أفضل المشاركات.

هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم مدارس الثانوي إطلاق مبادرتين إخلاقيات مديرية التربية والتعليم بقنا