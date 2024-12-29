مدير تعليم قنا يطلق مبادرتين لتعزيز الأخلاق والحوار بين الطلاب

أعلن هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، عن إطلاق مبادرتين جديدتين تستهدفان تعزيز الأخلاق والحوار البناء بين الطلاب.

أوضح “عنتر” لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرة الأولى تحمل اسم “كلنا مهذبون”، وتركز على ترسيخ أخلاقيات الطالب في المدرسة والمنزل والمجتمع، مع مكافحة التنمر وتعزيز الشعور بالمسؤولية والحفاظ على البيئة.

أما المبادرة الثانية، فهي “الأندية الحوارية”، التي تهدف إلى إعطاء الطلاب مساحة للتعبير عن آرائهم من خلال مناظرات تتناول قضايا مرتبطة بالبيئة والتعليم. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الطلاب على احترام الاختلاف ونبذ التعصب وتعزيز الاحترام المتبادل.

وأشار عنتر إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق في عدد من مدارس المرحلة الثانوية، حيث تُختتم الفعاليات بمسابقة لاختيار أفضل المشاركات.