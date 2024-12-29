لافروف: روسيا غير راضية عن مقترحات فريق ترامب بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة تاس إن روسيا غير راضية عن مقترحات فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة 20 عاما، ونشر قوات حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هناك.

وأوضح لافروف قائلا: "استنادا إلى التسريبات العديدة ومقابلة دونالد ترامب مع مجلة تايم في 12 ديسمبر، فهو يتحدث عن تجميد الأعمال القتالية على طول خط الاشتباك ونقل المسؤولية عن مواجهة روسيا إلى الأوروبيين. نحن بالطبع غير راضين عن المقترحات التي قدمها ممثلو فريق الرئيس المنتخب بشأن تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لمدة 20 عاما ونقل قوات حفظ سلام من القوات البريطانية والأوروبية إلى أوكرانيا."

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن موسكو لم تتلق أي إشارات رسمية من الولايات المتحدة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي. وقال: "حتى 20 يناير/كانون الثاني - تاريخ التنصيب - يتمتع دونالد ترامب بصفة الرئيس المنتخب، وجميع السياسات في جميع الجبهات يحددها الرئيس الحالي وإدارته. وحتى الآن، فإن الأخير هو الوحيد المخول بالتعامل مع روسيا نيابة عن الولايات المتحدة. ومن حين لآخر، كما يتم إعلامنا بانتظام، يحدث ذلك، ولكن لا يوجد حديث عن مفاوضات بشأن أوكرانيا في هذه الاتصالات."