إيمانويل ابيه وبواتينج بنجامين يقودان الاتحاد لمواجهة الزمالك

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانه - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو – ناصر ناصر - كريم الديب.

خط الهجوم: إيمانويل ابيه - فادي فريد - بواتينج بنجامين.



ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد دعدور وكريم يحيى وأحمد الشيمي وعمر الوحش وعبد الغني محمد وفيليبي ناسمينتو وعمرو جمعة ومحمد المغربي وإسلام سمير.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح القلعة البيضاء.



بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع زد صاحب المركز الرابع، وعلى بعد نقطة من الأهلي صاحب المركز السادس.